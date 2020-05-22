Кровавая разборка на Житомирщине: пьяный охотник расстрелял на природе семь человек

Настоящая кровавая трагедия произошла минувшей ночью в Житомирской области, сообщили заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

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Как рассказал он на своей странице в соцсети, на берегу пруда недалеко от Новоселицы (Попельнянский район) отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы.

Всего по данным следствия их было девять человек, включая 57-летнего арендатора пруда.

«После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором, — отметил чиновник полицейского ведомства. — Около часа ночи, арендатор, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию».

В настоящее время стрелок находится под стражей. Орудие преступления изъято. По словам Геращенко, подозреваемый будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет.

«Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых», — резюмировал замминистра.