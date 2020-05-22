«Нанести неприемлемый урон противнику». Лукашенко готовится к войне

Александр Лукашенко 22 мая посещает предприятие оборонного сектора НПООО «ОКБ ТСП» под Минском, которое занимается ракетным вооружением.

Говоря о военно-политической обстановке в мире, глава государства отметил, что «было бы хорошо, если бы все государства взяли и отменили войны», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии, — заявил он. — Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом».

По словам Лукашенко, стратегической задачей в сфере обороны является «нанести неприемлемый урон противнику».

«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — подчеркнул он.