Православные почитают святителя Николая Чудотворца: что нельзя делать
Православные верующие сегодня почитают святителя Николая Чудотворца.
Праздники, посвященные Святому Николаю, отмечают два раза в году: 22 мая и 19 декабря.
В этот день верующие молятся святому, прося его о помощи вырастить урожай, уберечь посевы от засухи и ливней.
Святого Николая также считают покровителем моряков и всех, кто каким-либо образом связан с водой и стихией.
Этот святой более всех приближен к господу и может выполнять просьбы людей, поэтому к нему обращались с разными просьбами.
Сегодня запрещено:
- стричься;
- шить, вязать, вышивать и брать в руки ножницы;
- отказывать просящим о помощи;
- держать долг.
В праздник Святого Николая все надевают новую праздничную одежду.
В этот день можно хлопотать по хозяйству, поэтому женщины старались навести порядок всюду дома и во дворе.