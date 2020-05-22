Лукашенко будет тратиться на оборону, хотя лишних денег нет

Разработка высокоточного вооружения и поддержание обороноспособности в целом стоят «больших средств», но этим приходится заниматься, заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

«Как бы это ни было дорого. А это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе). Поэтому лишних денег нет, но тем не менее приходится тратиться и на оборону», — заявил глава государства, сообщает его пресс-служба, 22 мая во время посещения опытно-испытательного участка научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Мачулищах.

Лукашенко ознакомился с разработками зенитного ракетного вооружения, испытательной и производственной базой оборонного предприятия. Сообщается, что он также планирует осмотреть ракетную технику и вооружение, в частности реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и роботизированную технику.

Кроме того, главе государства доложат о выполнении госпрограммы развития ракетного производства в Беларуси на 2017-2020 годы, расскажут о проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Как сообщалось ранее, Лукашенко во время визита затронул вопрос военно-политической обстановки в мире и пояснил, зачем Беларуси ракетное вооружение.

«Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны, — заявил он. — Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом».

По словам Лукашенко, стратегической задачей в сфере обороны является «нанести неприемлемый урон противнику».

«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — подчеркнул он.