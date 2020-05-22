За сутки в Беларуси подтверждено 932 новых случая COVID-19

В Беларуси зарегистрированы 34 тыс. 303 человека с положительным тестом на COVID-19. За сутки число заразившихся официально выросло на 932 человека.

Как сообщили в Минздраве, всего проведено 419 тыс. 004 теста.

На 22 мая выздоровели и выписаны 12 тыс. 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов (+5 летальных исхода за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Брифинги для журналистов министерство не проводит уже четвертую неделю.

Александр Лукашенко 21 мая во время встречи с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцом заявил, что эпидемиологическая обстановка в Беларуси улучшается, но расслабляться нельзя.

Также он сообщил, что заболеваемость в Витебске и Минске пошла на спад.

«Минск, Витебск — они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что эпидемиологическую обстановку в Минске контролирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

«Мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкобольным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней», — сказал он.

Лукашенко заявил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных. «Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз», — добавил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире на утро 22 мая было зарегистрировано 5 102 573 случая заражения коронавирусом нового типа (недуг унес уже 332 924 жизни).

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