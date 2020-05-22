A1 запустила в Минске тестовую зону «чистого» 5G

Компания А1 в тестовом режиме запустила в эксплуатацию сеть 5G SA (Standalone). Это первая в Беларуси полноценная 5G-сеть, построенная на основе автономной архитектуры.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры — SA. В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Standalone), «чистые» 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE.

Такой подход требует от оператора более значительных временных и финансовых затрат на начальном этапе, однако позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта — в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой.

Первыми локациями, где 5G-сеть А1 доступна в тестовом режиме, стала Октябрьская площадь (в частности, связь пятого поколения появилась в головном офисе компании А1 и на прилегающей территории возле Дворце Республики), а также индустриальный парк «Великий камень».

Впоследствии количество тестовых зон будет увеличиваться: они появятся на территории «Минск-Арены», а также в качестве передвижной базовой станции возле столичного Дворца спорта.

Для запуска связи стандарта 5G SA от А1 используется диапазон 3,5 ГГц. Тестовый запуск 5G-сети A1 позволил продемонстрировать более чем 10-кратное увеличение емкости сети и скорости передачи данных по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора.

Так, в ходе первого теста скорость сети максимально «разогнали» до 1,1 Гбит/c. В режиме стандартного тестирования при наличии нескольких терминалов (принимающих устройств) скорость загрузки данных на устройство (downlink) составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет (uplink) — 150 Мбит/c. При этом скорость отклика сети (ping) варьируется в пределах всего 10-15 миллисекунд.

Проект по развертыванию тестовой 5G-сети компании А1 был осуществлен в партнерстве с компанией ZTE.