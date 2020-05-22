Всемирный банк выделит Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19

Всемирный банк утвердил выделение Беларуси пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для принятия своевременных и эффективных мер реагирования на пандемию COVID-19 путем укрепления национальной системы здравоохранения.

Как сообщила пресс-служба банка, «проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени».

В том числе предусмотрено обеспечение современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими средствами и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для работников организаций здравоохранения.

В рамках проекта будут также профинансированы мероприятия по повышению информированности граждан о мерах социального дистанцирования и передовых методах поддержания гигиены, позволяющих предотвратить распространение инфекций среди населения.

«Этот проект поможет спасти жизни белорусов за счет обеспечения системы здравоохранения необходимым оборудованием, — отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. — Проект принесет максимальные результаты в сочетании с мерами социального дистанцирования, включая перенос массовых мероприятий, сокращение физического присутствия на рабочем месте и в учебных заведениях, а также ограничение необязательных перемещений людей. Все эти меры помогут снизить смертность и смягчить экономические последствия в долгосрочной перспективе. Чем раньше мы их реализуем, тем лучше будут результаты в спасении человеческих жизней и сохранении средств к существованию».

Проект также будет направлен на оказание помощи в укреплении потенциала национальных лабораторий системы общественного здравоохранения и служб эпидемиологического контроля для раннего выявления, подтверждения и регистрации выявленных случаев заболевания.

В рамках проекта будет закуплено оборудование и изделия медицинского назначения, необходимые для выявления случаев инфицирования COVID-19, включая тест-системы для определения COVID-19, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты, также будет профинансировано проведение обучения медицинского персонала.

Кроме того, проект окажет содействие в приобретении и распределении современных автомобилей скорой медицинской помощи и их оснащении необходимым оборудованием.

Данный проект дополняет долгосрочную поддержку, оказываемую Всемирным банком по укреплению системы здравоохранения, включая действующий проект «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь» и возможный будущий проект по оптимизации сети больниц и обеспечению долговременного ухода, в отношении которого поступил запрос о финансировании от белорусского правительства.

Как сообщалось, накануне Совет исполнительных директоров Всемирного банка также утвердил заем в размере 100 млн евро в рамках проекта по поддержке модернизации белорусской системы высшего образования.

В целом с 1992 года, когда Республика Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере 1,9 млрд долларов США. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму 942,71 млн долларов США.