Кыргызстан продолжает добиваться от Беларуси выдачи бывшего премьера Усенова
Генеральная прокуратура Кыргызстана продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, заявил 21 мая на заседании кыргызского парламента глава прокуратуры Откурбек Джамшитов.
«По Данияру Усенову, который позже стал Урицким, в 2017-2018 годах соответствующие органы Кыргызстана обращались с просьбой его выдать, — сказал, как передает
Джамшитов сообщил, что арестовано имущество Усенова, стоимость которого, по предварительной оценке, составляет 1,5 млрд сомов (около 20 млн долларов). По решению судов, сказал чиновник, оно может быть конфисковано в пользу государства.
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010-го, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, во время которых в Бишкеке, по официальным данным, погибли 84 человека, произошла смена власти, Усенов, как и Бакиев, покинул страну. Впоследствии он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве.
Информация о том, что Усенов находится в Беларуси, сменив паспорт на имя Даниила Урицкого, появилась в декабре 2017 года.
7 июля 2018 года Генпрокуратура Беларуси отказала Кыргызстану в выдаче Усенова, «поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений». 28 июля МИД Кыргызстана вручил временному поверенному в делах Беларуси ноту, в которой выразил протест в связи с «нахождением и осуществлением деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым».
Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане распознали Усенова, является директором ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК). Эта компания строит крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов на площади 160 га в Пуховичском районе Минской области, вблизи поселка Руденск.
Четверть уставного фонда БНБК принадлежит государству. Крупные китайские компании CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation владеют 20 и 9% соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест», 22,5% принадлежат двум эмиратским компаниям — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd. Зарегистрированные в Шотландии компании Maxforce LP и Altastar LP являются собственниками 11,5 и 11% уставного фонда БНБК соответственно.
Стоит отметить, что, по данным британского реестра, основным владельцем упомянутых шотландских компаний является Асылбек Салиев — племянник бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который получил убежище в Беларуси, скрываясь от уголовного преследования в своей стране.