Кыргызстан продолжает добиваться от Беларуси выдачи бывшего премьера Усенова

Генеральная прокуратура Кыргызстана продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, заявил 21 мая на заседании кыргызского парламента глава прокуратуры Откурбек Джамшитов.

«По Данияру Усенову, который позже стал Урицким, в 2017-2018 годах соответствующие органы Кыргызстана обращались с просьбой его выдать, — сказал, как передает АКИpress , генеральный прокурор. — Во время поездок три раза проводили переговоры. Но в 2018 году суд в Беларуси принял решение, что он осужден по политическим мотивам, и отказал выдавать его».

Джамшитов сообщил, что арестовано имущество Усенова, стоимость которого, по предварительной оценке, составляет 1,5 млрд сомов (около 20 млн долларов). По решению судов, сказал чиновник, оно может быть конфисковано в пользу государства.

Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010-го, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, во время которых в Бишкеке, по официальным данным, погибли 84 человека, произошла смена власти, Усенов, как и Бакиев, покинул страну. Впоследствии он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве.

Информация о том, что Усенов находится в Беларуси, сменив паспорт на имя Даниила Урицкого, появилась в декабре 2017 года.

7 июля 2018 года Генпрокуратура Беларуси отказала Кыргызстану в выдаче Усенова, «поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений». 28 июля МИД Кыргызстана вручил временному поверенному в делах Беларуси ноту, в которой выразил протест в связи с «нахождением и осуществлением деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым».

Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане распознали Усенова, является директором ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК). Эта компания строит крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов на площади 160 га в Пуховичском районе Минской области, вблизи поселка Руденск.

Четверть уставного фонда БНБК принадлежит государству. Крупные китайские компании CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation владеют 20 и 9% соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест», 22,5% принадлежат двум эмиратским компаниям — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd. Зарегистрированные в Шотландии компании Maxforce LP и Altastar LP являются собственниками 11,5 и 11% уставного фонда БНБК соответственно.

Стоит отметить, что, по данным британского реестра, основным владельцем упомянутых шотландских компаний является Асылбек Салиев — племянник бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который получил убежище в Беларуси, скрываясь от уголовного преследования в своей стране.