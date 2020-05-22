Бесправник перевозил двухлетнюю дочь без специального кресла и ремня безопасности
Просмотров: 175
В Добрушском районе двухлетняя девочка пострадала в результате аварии легковушки и грузовика.
Как сообщили в милиции, ночью 21 мая при выезде со второстепенной дороги 35-летний водитель «Ауди 80» не уступил дорогу «Уралу».
В ДТП пострадала двухлетняя дочь водителя легковушки, которую отец перевозил без детского удерживающего устройства и, не пристегнув ремнем безопасности.
После оказания помощи в больнице, девочку отпустили домой.
По информации ГАИ, водитель «Ауди» в 2018-м он был лишен прав за пьяное вождение.