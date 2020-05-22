Ученые обнаружили новый вид астероидов

Система предупреждения о возможном падении астероида на Землю Гавайского университета (ATLAS) обнаружила астероид с хвостом, как у кометы.

Это небесное тело относится к так называемым троянским астероидам и вращается вокруг Юпитера в орбитальном резонансе 1:1, сообщает sciencealert.com .

Астрономы традиционно полагают, что кометы и астероиды определены довольно строго и имеют совершенно определенные характеристики. У комет есть длинные петлевые орбиты, они нагружены летучими льдами, которые образуют пыльный, туманный ореол и хвост, когда комета приближается к Солнцу. Астероиды, с другой стороны, обычно считаются скалистыми, сухими и инертными, с орбитами, подобными орбитам планет.

Но недавно открытый астероид под названием 2019 LD2 бросает вызов этим определениям. У него есть астероидоподобная орбита, но похожий на комету хвост. Это редко, но встречается — такие небесные тела называют активными астероидами. Но уникальным астероид 2019 LD2 делает другое.

Этот объект делит свою орбиту с Юпитером и входит в состав роя астероидов, который известен как Троянцы Юпитера. И это первый троянский астероид на орбите Юпитера, который извергает, как комета.