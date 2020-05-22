Соцопрос показал существенное падение рейтинга президента Польши Анджея Дуды

Согласно опросу агентства Kantar, за Дуду готовы проголосвать 39 процентов респондентов, тогда как в апреле президент Польши пользовался поддержкой 59 процентов респондентов.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковски, кандидат от оппозиционной «Гражданской позиции», пользуется поддержкой 18 процентов опрошенных, сообщает Rzeczpospolita .

Таким образом, в Польше высока вероятность второго тура выборов. Однако социологи добавили, что во втором туре Дуда победит любого из вероятных конкурентов.

Первый тур выборов президента в Польше должен был состояться 10 мая, но из-за вспышки коронавируса был перенесен.