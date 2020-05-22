Глава Минздрава рассказал о подготовленных изменениях в лицензировании медицинской деятельности

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, какие изменения в лицензируемую медицинскую деятельность предусматривает проект соответствующего постановления.

Он отметил, что медицинская деятельность давно лицензируется в Беларуси, сейчас решено более четко разграничить бытовые услуги и медицинские. «С одной стороны, мы даем возможность развиваться бытовым услугам, с другой стороны — мы убираем определенную зарегулированность и сложность получения медицинской лицензии, но в тех вопросах, где это касалось административных процедур. В вопросах безопасности пациентов и безопасности использования медицинского оборудования никаких компромиссов быть не может. Потому что безопасность человека превыше всего», — цитирует Караника пресс-служба Минздрава.

«По одним параметрам, если они не превышаются, услуга оказывает общеукрепляющее или релаксирующее воздействие и может выполняться без получения медицинской лицензии. При определенных параметрах она может оказывать более сильное воздействие на организм, поэтому должна проводиться специалистами с медицинским образованием и в учреждениях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Серая зона, которая раньше здесь была, — урегулирована», — пояснил министр.

Новшества коснутся большого перечня медицинских услуг. По отдельным направлениям лицензионные требования будут упрощены. Например, если раньше получить лицензию на массажные услуги было достаточно сложно (предъявлялись серьезные требования к помещениям и образованию специалистов), то теперь подходы упрощены, продолжил Караник. Если это медицинский массаж, то образование должно быть, но требование к категориям убрали. «Очень сильно упростили требования к помещениям, потому что мы понимаем, что отдельный вход, который требовался раньше, никоим образом безопасность проведения массажа не увеличивает. Фактически косметический или релаксирующий массаж может выводиться из медицинской деятельности и не требовать лицензии», — сказал он.

По словам министра, часть процедур в новом постановлении попадет сразу в два раздела — косметология и физиотерапия. «Были процедуры, которые относились к физиотерапии, но они выполнялись в косметических салонах. Чтобы оказывать эти услуги, они были вынуждены получать лицензию на физиотерапию, а там соответствующие требования, например наличие врачей-физиотерапевтов. Сейчас это упрощено. Если вы наряду с косметологией оказываете некоторые услуги, которые относятся к медицинским, но это все-таки сфера косметологии, то просто-напросто получаете лицензию на эти отдельные виды деятельности, а не на всю физиотерапию в целом», — сказал Караник.

Похожий подход будет и к соляным пещерам, отметил он. Если концентрация соли там меньше 0,3 мг/мі, это не оказывает сильного лечебного воздействия на организм, а значит, не требует медицинской лицензии и может проводиться в бытовых условиях. Процедуры в жемчужных ваннах и джакузи раньше тоже формально относились к медицинской деятельности и требовали лицензирования. «Сейчас, если давление воды менее полутора атмосфер, они будут считаться бытовыми услугами. Если давление выше, соответственно воздействие на организм более серьезное. Тогда требуется получать лицензию, — добавил Караник. — Это только примеры. Здесь ранжированы определенные воздействия по степени влияния на организм и по возможности побочного эффекта и осложнений. Если риск отсутствует, это может проводиться в бытовых условиях и трактоваться как бытовая услуга. Если риск осложнений для здоровья есть, это должно проводиться в соответствующих условиях и под контролем».