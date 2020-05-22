В территориальные избиркомы включили двух оппозиционеров

В состав территориальных избирательных комиссий, сформированных в рамках президентской кампании, включены всего два представителя оппозиционных политических партий, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Сформировано 153 территориальные комиссии, куда включено 1989 человек. В их составе: 62,69% — представители общественных объединений; 32,23% — граждане, выдвинутые путем подачи заявления; 7,64% — члены партий; 5,08% — представители трудовых коллективов.

Член Партии БНФ включен в одну из областных избирательных комиссий, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) — в одну из районных.

От других партий, в том числе провластных, в территориальные избиркомы различных уровней включено 150 человек: от Коммунистической партии — 92; Республиканской партии труда и справедливости — 45; Социал-демократической партии народного согласия и Либерально-демократической партии — по 6; Белорусской социально-спортивной партии — 1.

В территориальные избирательные комиссии также вошел 641 гражданин, выдвинутый путем подачи заявления, и 101 представитель трудовых коллективов.

Президентские выборы назначены 9 августа.