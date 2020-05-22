Верховный суд оставил без изменения смертный приговор братьям Костевым

Коллегия Верховного суда под председательством Владимира Давыдова 22 мая в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело об убийстве 47-летней учительницы в Черикове, совершенном в апреле 2019 года, и оставила в силе приговор Могилевского областного суда.

Двое жителей райцентра, 21-летний Илья и 19-летний Станислав Костевы, были приговорены 10 января к смертной казни. Приговор вступил в законную силу, однако осужденные имеют право в течение 10 дней обратиться к президенту о помиловании.

Согласно материалам суда, после совместного застолья братья, находясь в алкогольном опьянении, в ночь на 10 апреля убили соседку Наталью Кострицу, которая работала учительницей в местной школе. Костевы украли компьютер и продукты питания, а затем с целью скрыть следы преступления подожгли дом.

По данным следствия, между обвиняемыми и учительницей произошел конфликт из-за того, что женщина заявила правоохранителям о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей сестрой обвиняемых Анной Елесеенко, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком. Семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.