«Белагро-2020» и ряд выставок перенесли на осень

Проведение специализированных выставок «Белагро-2020», «Белферма», «Белпродукт», «Пищевая индустрия» и «Продмаш. Холод. Упак» переносится на начало сентября.

Названные выставки пройдут с 1 по 5 сентября, сообщили агентству «Минск-Новости» в «МинскЭкспо».

Мероприятия в рамках выставок «Машиностроение-2020», «Сварка и резка», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: литье и металлургия» состоятся ориентировочно с 15 по 18 сентября.

Международные специализированные выставки «Белорусская строительная неделя» и «Белкоммунтех. Современный город» перенесены на 7–9 апреля 2021 года.

Сроки проведения специализированных выставок в Минске изменены в связи с пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, и рекомендацией Минздрава Беларуси об ограничении массовых мероприятий в стране.