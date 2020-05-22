«Белагро-2020» и ряд выставок перенесли на осень

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Проведение специализированных выставок «Белагро-2020», «Белферма», «Белпродукт», «Пищевая индустрия» и «Продмаш. Холод. Упак» переносится на начало сентября.

Названные выставки пройдут с 1 по 5 сентября, сообщили агентству «Минск-Новости» в «МинскЭкспо».

Мероприятия в рамках выставок «Машиностроение-2020», «Сварка и резка», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: литье и металлургия» состоятся ориентировочно с 15 по 18 сентября.

Международные специализированные выставки «Белорусская строительная неделя» и «Белкоммунтех. Современный город» перенесены на 7–9 апреля 2021 года.

Сроки проведения специализированных выставок в Минске изменены в связи с пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, и рекомендацией Минздрава Беларуси об ограничении массовых мероприятий в стране.
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Тэги: Белагро выставка Город: Минск

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