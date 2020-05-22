Нацполиция завершила следствие по делу убитого журналиста Павла Шеремета

Уже сегодня, 22 мая, подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и их защитникам откроют доступ к материалам следствия и вручат обвинительные акты.

Об этом в комментарии «Слидству.Инфо» сообщил адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Беспалый. Эту информацию подтвердил и адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский.

Накануне подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения. Следствие считает, что Антоненко не организатор убийства журналиста, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.

В деле появились неустановленные лица, являющиеся организаторами. По ним материалы выделили в отдельное уголовное производство.

Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. В конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.