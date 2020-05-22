Потребители электричества и тепла задолжали энергетикам более миллиарда рублей

Задолженность за поставленную белорусским потребителям электрическую и тепловую энергию на 1 мая 2020 года составила 1 млрд 290,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

С начала года общий долг вырос на 129,5 млн рублей. За четыре месяца потребителям страны поставлено электричества и тепла на 3 млрд 443,4 млн рублей. Оплачено 95,9% поставок.

Организации концерна «Беллесбумпром» оплатили поставленную энергию на 78,8%, Министерства промышленности — 89,7%, Национальной академии наук — 90,5%, Министерства архитектуры и строительства — 94,7%, Министерства сельского хозяйства и продовольствия — 95,5%, Белкоопсоюза — 96,0%, концерна «Беллегпром» — 97,3%, концерна «Белгоспищепром» — 99,9%.

В прошлом месяце энергетики поставили потребителям электричества и тепла на 693,1 млн рублей. При этом, как отметили в Минэнерго, счет за энергию в апреле уменьшился в результате пересчета задолженности в соответствии с указом президента № 143 от 24 апреля «О поддержке экономики», однако оплачен, вероятно, был до пересчета. В итоге уровень оплаты составил 116,2%.