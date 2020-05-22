Австрия запретила пассажирские авиарейсы из Минска до 14 июня

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«Белавиа» летала между Минском и Веной с 25 апреля, но с 23 мая вступит в силу временное ограничение.

Помимо Беларуси к посадке в Австрии не допускаются пассажирские рейсы из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, Украины и России, сообщает austrianaviation.net.

Ранее аэропорты для полетов в семь стран, среди которых есть Беларусь, из-за риска заражения коронавирусом закрыла Эстония. Рейсы по маршруту Минск — Таллинн — Минск отменены с 25 мая по 7 июня.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Австрия Город: Вена

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