Белорусский МИД сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

Республика Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу, говорится в опубликованном 22 мая комментарии Министерства иностранных дел.

«Договор имеет особое значение для нашей страны. Он стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Беларуси после обретения ею независимости», — отметил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

По его словам, договор является одним из наиболее значимых и эффективно действующих военно-политических инструментов. Он вносит «весомый вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками».

«Более 1500 наблюдательных полетов, проведенных за годы выполнения договора, являются наглядным примером его востребованности и жизнеспособности в меняющейся военно-политической обстановке на евроатлантическом пространстве», — заявил представитель МИД, отметив, что США являются важным участником договора и вносят существенный вклад в его успешное осуществление.

Беларусь, по его словам, готова к конструктивному взаимодействию по укреплению Договора по открытому небу и повышению его эффективности со всеми государствами-участниками, в том числе в преддверии запланированной на 2020 год четвертой конференции по рассмотрению действия договора.