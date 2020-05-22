БФФ рекомендовала клубам не сообщать СМИ о заболеваниях или подозрениях на COVID-19

Федерация разослала в клубы всех лиг комплекс мер по организации противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Среди перечня мер из 11 пунктов значился и такой: «Любые контакты с прессой исключаются (не рекомендуются)», сообщает football.by .

БФФ пояснила, что пункт 10 комплекса мер относится к информации о COVID-19. Проще говоря, о заболеваниях (или подозрениях) коронавирусом работников клубов и футболистов говорить прессе не рекомендуется. При этом, в пример ставится немецкая бундеслига, которая в своих правилах возобновления сезона также ввела запрет на передачу информации о зараженных коронавирусом в прессу. Клуб должен информировать только врачей и саму лигу.

По всем остальным вопросам с футболистами и тренерами можно общаться как и ранее.