ВОЗ не смогла собрать нужную сумму на борьбу с пандемией

Организация собрала 800 млн долларов, тогда как на ее цели требовалось 1,7 млрд. С начала вспышки коронавируса ВОЗ координировала глобальную реакцию на всех уровнях.

«Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что объем объявленных взносов на борьбу с пандемией коронавируса в этом году составил почти 800 миллионов долларов США», — сказано в публикации. Об этом сообщает CNN в пятницу, 22 мая.

«С начала пандемии ВОЗ работала день и ночь для координации глобальной реакции на всех трех уровнях организации: предоставление технических советов, катализация политической солидарности, активизация ресурсов, координация логистики и многое другое», — сказал Гебреисус на заседании исполнительного совета.