Правозащитники сообщают о 150 задержаниях по политическим мотивам в мае

По данным закрытого властями правозащитного центра «Весна» на 22 мая, с 6 мая в стране зафиксировано около 150 случаев произвольных задержаний по политическим мотивам.

«Под преследование попали люди, которые приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским в разных городах страны, выходили на акции в его поддержку после задержания блогера, "кормили голубей" на площадях своих городов или участвовали в других акциях протеста. Под преследование попали также правозащитники и журналисты, которые наблюдали или освещали акции», — отмечается в сообщении на сайте spring96.org .

За это время 61 человек был арестован на срок от двух до 45 суток. Некоторых (в частности, блогеров Тихановского и Владимира Неронского) судили несколько раз и каждый раз давали аресты. Общее количество полученных суток с 6 по 22 мая — 622. По статьям за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП) и за неповиновение милиции во время этих акций (ст. 23.4 КоАП) 47 человек получили штрафы, общая сумма которых превышает 47 тыс. рублей.

Административные суды прошли в 20 городах. «Рекордсменами» по количеству политически мотивированных административных дел стали Минск (более 22 судов), Могилев (21) и Брест (19), отмечают правозащитники.

По их информации, очередные суды над соратниками Тихановского и другими активистами пройдут 25—27, 29 мая и 1 июня.