В ВОЗ заявили о новом эпицентре COVID-19

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Южная Америка, и в частности, Бразилия, стали новым эпицентром пандемии коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия», — цитирует Райана Estadao.

Бразилия приближается к 300 тысячам заражений, большинство из которых приходятся на Сан-Паулу.

Как сообщалось, коронавирус резко ускорился в Латинской Америке. За месяц заболеваемость там выросла в семь раз, а смертность — в 8,5 раза.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Бразилия ВОЗ коронавирус COVID-19 Персона: Майкл Райан Город: Сан-Паулу

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