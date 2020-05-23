Бразилия обогнала Россию и вышла на второе место по COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 23 мая в мире зафиксировано 5 211 172 случая заражения коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19.

Пятерка стран-«лидеров» теперь выглядит так:

США — 1 601 251; Бразилия — 330 890; Россия — 326 448; Великобритания — 255 544; Испания — 234 824.

На второе место вышла Бразилия, тем самым подтверждая прогноз некоторых экспертов о возникновении нового очага пандемии — в Латинской Америке.

Отметим также, что в Перу — 111 698 случаев, Мексике — 62 527, Чили — 61 857, Эквадоре — 35 828.

Всего число смертей в мире 338 183.

США — 96 001; Великобритания — 36 475; Италия — 32 616; Испания — 28 628; Франция — 28 218.

В Бразилия 21 048 летальных исходов, в Мексике — 6 989, Перу — 3 244, Эквадоре — 3 056, Чили — 630.

Напомним, по данным Минздрава на 22 мая, в Беларуси зарегистрированы 34 тыс. 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Умерло 190 пациентов.

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