Бразилия обогнала Россию и вышла на второе место по COVID-19

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 23 мая в мире зафиксировано 5 211 172 случая заражения коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19.

Пятерка стран-«лидеров» теперь выглядит так:

  1. США — 1 601 251;
  2. Бразилия — 330 890;
  3. Россия — 326 448;
  4. Великобритания — 255 544;
  5. Испания — 234 824.

На второе место вышла Бразилия, тем самым подтверждая прогноз некоторых экспертов о возникновении нового очага пандемии — в Латинской Америке.

Отметим также, что в Перу — 111 698 случаев, Мексике — 62 527, Чили — 61 857, Эквадоре — 35 828.

Всего число смертей в мире 338 183.

  1. США — 96 001;
  2. Великобритания — 36 475;
  3. Италия — 32 616;
  4. Испания — 28 628;
  5. Франция — 28 218.

В Бразилия 21 048 летальных исходов, в Мексике — 6 989, Перу — 3 244, Эквадоре — 3 056, Чили — 630.

Напомним, по данным Минздрава на 22 мая, в Беларуси зарегистрированы 34 тыс. 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Умерло 190 пациентов.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Латинская Америка

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