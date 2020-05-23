Что произошло с валютой

/ Экономика
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Американская и европейская валюты сдали свои позиции по итогов торгов на минувшей рабочей неделе (18-22 мая).

Фото ru.freepik.com

Как повели себя на бирже в этот период три основные иностранные валюты и две валюты стран-соседей Беларуси в указанный период:

  • евро снизился на 0,027 пункта (с 2,6442 до 2,6172 белорусского рубля);
  • доллар потерял 0,0476 пункта (с 2,4462 до 2,3986 белорусского рубля);
  • российский рубль укрепился на 0,0022 пункта (с 3,3402 до 3,3424 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый упал на 0,0219 пункта (с 5,8012 до 5,7793 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна обвалился на 0,2241 пункта (с 9,1845 до 8,9604 белорусского рубля за 100 гривен).

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Тэги: валюта

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