Пропавшего в Бобруйском районе ребенка нашли ночью спящим под деревом

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Настоящим хэппи-эндом завершилась поисковая история в Бобруйском районе.

Накануне вечером в РОЧС из милиции поступило сообщение о пропаже в деревне Макаровка трехлетнего ребенка.

Родители мальчика находились в гостях. Ребенок с другими детьми играл во дворе. В какой-то момент старшие дети сообщили взрослым, что не могут найти гостя.

Спасатели и милиция организовали поисковую операцию, которой руководил первый замглавы МЧС Александр Худолеев.

Как сообщили в спасательном ведомстве, около четырех часов ночи на расстоянии около семи километров от дома одна из поисковых групп с помощью тепловизора обнаружила ребенка.

«Малыш спал под деревом в лесу. На автомобиле МЧС его доставили к медикам, после осмотра был отпущен домой: мама от госпитализации ребенка отказалась», — отметили в МЧС.
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Тэги: МЧС пропал человек дети Город: Бобруйск

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