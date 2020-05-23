Пожилой таксист умер после того, как в него плюнул не желавший платить пассажир с COVID-19

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Таксист из Лондона скончался в больнице после того, как не желавший платить за проезд пассажир оплевал его и заразил коронавирусом.

Тревор Белль. Фото: gofundme.com

В конце марта 61-летний таксист Тревор Белль вез пассажира в лондонском районе Стратфорд, сообщает unian.net со ссылкой на The Mirror.

Мужчина отказался заплатить водителю девять фунтов стерлингов (около 26 белорусских рублей) и плюнул на него со словами: «У меня коронавирус, теперь и у тебя тоже».

После случившегося состояние Белля ухудшилось, у него появились симптомы инфекции. Через несколько дней мужчину госпитализировали, и три недели он боролся за жизнь в больнице. 18 апреля Белль скончался.

Друг таксиста Дэмиен Бриггс рассказал, что Белль недавно стал дедушкой, был страстным болельщиком «Арсенала».

«Он был веселым человеком, который всегда находил способ заставить других улыбнуться и забыть о проблемах. Печально, что он заразился во время работы», — подчеркнул Бриггс.

На странице сайта GoFundMe родным погибшего собрали шесть тысяч фунтов — вдвое больше, чем планировалось, чтобы оплатить его похороны и организовать поминки.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые нашли человека, образцы крови которого содержат антитело, блокирующее новый коронавирус SARS-CoV-2. Около 17 лет назад пациент перенес атипичную пневмонию.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: смерть таксиста коронавирус COVID-19 Персона: Тревор Белль Город: Лондон

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