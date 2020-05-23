COVID-19: число подтвержденных случаев в Беларуси превысило 35 тысяч

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 35.244, скончалось 194 человека, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Фото: скриншот видео vesti.ru

Таким образом, за последние сутки умерли еще четыре человека, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 941, или на 2,7% (в предыдущие сутки было 932 новых случая и пять смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 13.528 пациента (+695 за сутки). Всего проведено 434.618 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — более 15,6 тыс. исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Брифинги для журналистов министерство не проводит уже четвертую неделю.

Александр Лукашенко 21 мая во время встречи с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем заявил, что эпидемиологическая обстановка в Беларуси улучшается, но расслабляться нельзя.

Также он сообщил, что заболеваемость в Витебске и Минске пошла на спад. «Минск, Витебск — они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что эпидемиологическую обстановку в Минске контролирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «Мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкобольным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней», — сказал он.

Лукашенко заявил, что в стране избрали верную стратегию — уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе: