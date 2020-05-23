COVID-19: число подтвержденных случаев в Беларуси превысило 35 тысяч

/ Общество
Просмотров: 697

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 35.244, скончалось 194 человека, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Фото: скриншот видео vesti.ru

Таким образом, за последние сутки умерли еще четыре человека, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 941, или на 2,7% (в предыдущие сутки было 932 новых случая и пять смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 13.528 пациента (+695 за сутки). Всего проведено 434.618 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — более 15,6 тыс. исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Брифинги для журналистов министерство не проводит уже четвертую неделю.

Александр Лукашенко 21 мая во время встречи с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем заявил, что эпидемиологическая обстановка в Беларуси улучшается, но расслабляться нельзя.

Также он сообщил, что заболеваемость в Витебске и Минске пошла на спад. «Минск, Витебск — они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что эпидемиологическую обстановку в Минске контролирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «Мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкобольным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней», — сказал он.

Лукашенко заявил, что в стране избрали верную стратегию — уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 статистика Персона: Александр Лукашенко Александр Косинец Наталья Кочанова Город: Витебск Минск

Другие материалы на эту тему:

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

Стало известно, какое порно ищут белорусы

Стало известно, какое порно ищут белорусы

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?

Государственные инвестиции вернулись тремя копейками

Государственные инвестиции вернулись тремя копейками