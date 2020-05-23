«Для личного пользования». Житель Ивацевичей хранил дома почти пять тонн спиртосодержащей жидкости
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Оперативники ОБЭП вместе с участковым инспектором Ивацевичского РОВД проводили санкционированный осмотр по месту жительства у 34-летнего жителя райцентра.
Как
В отношении мужчины составлен административный протокол за хранение спиртосодержащей жидкости, превышающей количество, допустимое для перемещения или хранения (пять литров). Ему грозит штраф от 10 до 100 базовых величин и конфискация товара.
Фото, видео: Ивацевичский РОВД.