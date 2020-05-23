«Для личного пользования». Житель Ивацевичей хранил дома почти пять тонн спиртосодержащей жидкости

Оперативники ОБЭП вместе с участковым инспектором Ивацевичского РОВД проводили санкционированный осмотр по месту жительства у 34-летнего жителя райцентра.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, у мужчины была обнаружена 471 пластиковая емкость — в каждой из них находилось по 10 литров спиртосодержащей жидкости. Хозяин уверял, что товар приобретал «для личного пользования», но опера не поверили и изъяли найденное.

В отношении мужчины составлен административный протокол за хранение спиртосодержащей жидкости, превышающей количество, допустимое для перемещения или хранения (пять литров). Ему грозит штраф от 10 до 100 базовых величин и конфискация товара.

Фото, видео: Ивацевичский РОВД.