COVID-19. В Гродно умер главный патологоанатом области Михаил Зубрицкий

От коронавирусной инфекции скончался главный патологоанатом Гродненской области Михаил Зубрицкий — это случилось вчера, 22 мая.

Михаил Зубрицкий. Фото: patan.by

Кончину медика порталу hrodna.life подтвердили несколько источников, в том числе коллеги Зубрицкого из Гродненского областного клинического патологоанатомического бюро.

Как сообщает ресурс, 51-летний патологоанатом неделю находился в коме. В пятницу, 22 мая, начал приходить в себя, но внезапно умер.

Среди патологоанатомов и судмедэкспертов заболеваемость во время эпидемий увеличивается в десять раз. Так было и при птичьем гриппе, и при атипичной пневмонии, поделился судмедэксперт из Гродно.

В 1994 году Михаил Зубрицкий окончил Гродненский государственный медицинский институт. Работал в Гродненском областном клиническом патологоанатомическом бюро — в должности врача-патологоанатома, заведующего отделением, начальника бюро. Был главным патологоанатомом области.

Член Белорусского научного общества патологоанатомов. В 2007 году ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, а в 2018-м присвоено ученое звание доцента Гродненского медуниверситета.

Зубрицкий — автор 141 научной работы, одного патента на изобретения. Основным направлением его научной деятельности было выявление морфологических изменений в организме человека при различных вирусных инфекциях.