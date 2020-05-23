COVID-19. В Гродно умер главный патологоанатом области Михаил Зубрицкий
От коронавирусной инфекции скончался главный патологоанатом Гродненской области Михаил Зубрицкий — это случилось вчера, 22 мая.
Кончину медика порталу
Как сообщает ресурс, 51-летний патологоанатом неделю находился в коме. В пятницу, 22 мая, начал приходить в себя, но внезапно умер.
Среди патологоанатомов и судмедэкспертов заболеваемость во время эпидемий увеличивается в десять раз. Так было и при птичьем гриппе, и при атипичной пневмонии, поделился судмедэксперт из Гродно.
В 1994 году Михаил Зубрицкий окончил Гродненский государственный медицинский институт. Работал в Гродненском областном клиническом патологоанатомическом бюро — в должности врача-патологоанатома, заведующего отделением, начальника бюро. Был главным патологоанатомом области.
Член Белорусского научного общества патологоанатомов. В 2007 году ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, а в 2018-м присвоено ученое звание доцента Гродненского медуниверситета.
Зубрицкий — автор 141 научной работы, одного патента на изобретения. Основным направлением его научной деятельности было выявление морфологических изменений в организме человека при различных вирусных инфекциях.