Неизвестный захватил банк в центре Москвы и угрожает его взорвать

Злоумышленник захватил несколько человек в отделении банка на Земляном Валу в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото с места ЧП: скриншот видео.

По предварительным данным, преступник вошел в офис «Альфа-банка» и взял в заложники как минимум пять человек.

Мужчина угрожает взорвать помещение, с ним ведутся переговоры. Сообщается, что он требует крупную суму денег.

В настоящее время к месту ЧП стягиваются сотрудники экстренных служб и силовых структур, в том числе – бойцы СОБР Росгвардии.

По неподтвержденным данным, подозреваемый временно приехал в Москву и нашел работу курьером в одном из сервисов по доставке еды на дом.

Издание Baza сообщало, что здание захватил мужчина, одетый в костюм Delivery Club, с рюкзаком за спиной, из которого торчат провода. По словам очевидцев, у него в руках кнопка и он утверждает, что имеет при себе бомбу.

Как стало известно порталу «МК», налетчик лет 45 на вид пришел в отделение как обычный клиент. Он был одет в зеленую форму доставщика еды. Сначала мужчина просто сел в зале, когда его спросили о цели визита, он сказал, что у него в сумке взрывное устройство и посоветовал вызвать полицию. Сотрудница банка вывела коллег через черный ход и сообщила в полицию.

Среди заложников остается один посетитель 26 лет по имени Федор. С захватчиком ведутся переговоры.