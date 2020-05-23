Спецназовцы задержали захватчика банка в Москве

Спецназ взял штурмом отделение "Альфа банка" в центре Москвы и задержал мужчину, который ворвался в банк и удерживал заложника, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: mk.ru

По предварительной информации, мужчина грозился взорвать банк. При задержании у него был обнаружен муляж бомбы.

В отделении находились два человека: сам захватчик и один заложник. Остальным сотрудникам и посетителям банка удалось покинуть здание.

По предварительным данным, в результате спецоперации никто не пострадал, сообщает «Говорит Москва».

По данным Mash, нападавший требовал разговора с Ольгой Бузовой - популярной телеведущей и певицей. Вероятно, задержанный находится в неадекватном состоянии.