Видеофакт. В Киеве продолжаются беспорядки возле офиса кума Путина

В Киеве активисты жгут фаеры и кидают дымовые шашки под офисом главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

Фото: скриншот видео.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-каналы Pavlovsky news и «Украина сейчас». По их данным, под офисом Медведчука протестуют активисты «Национального корпуса». Они называют партию ОПЗЖ и ее главу государственными изменниками.

«ОПЗЖ=Россия» — главный лозунг протестующих. Стычки с полицией продолжаются.

Как сообщал УНИАН, под офисом кума Путина произошел взрыв. По данным очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек.

На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.