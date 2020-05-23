Видеофакт. В Киеве продолжаются беспорядки возле офиса кума Путина
В Киеве активисты жгут фаеры и кидают дымовые шашки под офисом главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает
«ОПЗЖ=Россия» — главный лозунг протестующих. Стычки с полицией продолжаются.
Как сообщал УНИАН, под офисом кума Путина произошел взрыв. По данным очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек.
На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.