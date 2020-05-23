Видеофакт. В Киеве продолжаются беспорядки возле офиса кума Путина

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В Киеве активисты жгут фаеры и кидают дымовые шашки под офисом главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

Фото: скриншот видео.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-каналы Pavlovsky news и «Украина сейчас». По их данным, под офисом Медведчука протестуют активисты «Национального корпуса». Они называют партию ОПЗЖ и ее главу государственными изменниками.

 

 

«ОПЗЖ=Россия» — главный лозунг протестующих. Стычки с полицией продолжаются.

Как сообщал УНИАН, под офисом кума Путина произошел взрыв. По данным очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек.

На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.
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Тэги: беспорядки взрыв Персона: Виктор Медведчук Владимир Путин Город: Киев

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