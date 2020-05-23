Минтранс Литвы предлагает восстановить железную дорогу между Друскининкаем и Гродно

Министерство транспорта и связи Литвы предлагает восстановить железнодорожную линию до Гродно, установив тем самым соединение с Друскининкаем.

Железнодорожная линия Друскининкай — Гродно перестала действовать в 1991 году после установления государственной границы между Литвой и Беларусью. Фото: autogrodno.by

Такую идею высказал на недавней неформальной встрече министров глава Минтранса Литвы Ярослав Наркевич, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Обновленное железнодорожное сообщение с Гродно будет способствовать развитию туризма, грузовых перевозок и будет иметь иные экономические преимущества. Курорт Друскининкай станет более доступным для жителей других городов Литвы и соседнего города Гродно в Беларуси, позволит привлечь дополнительные туристические потоки и получить дополнительный доход в государственный бюджет», — отметил Наркевич.

Ожидается, что после восстановления участка железной дороги Марцинконис — Друскининкай — государственная граница с Беларусью жители Литвы и иностранные туристы смогут проехать по маршрутам Вильнюс — Друскининкай, Вильнюс — Гродно, Друскининкай — Гродно, Варена — Друскининкай. Это позволит уменьшить число транспорта на дорогах, а также улучшить экологическую ситуацию и сократить количество аварий.

Предполагается, что по обновленной железнодорожной линии ежегодно будут перевозить 180 тыс. пассажиров и 1,5 млн тонн грузов. Проект может быть реализован через четыре года.

Железнодорожная линия Друскининкай — Гродно действовала во времена СССР, но перестала функционировать в 1991 году после установления государственной границы между Литвой и Беларусью. В Литве участок заканчивается на станции Марцинконис в 50 км от Гродно.