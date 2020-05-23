Ученые выявили группу людей с самым стойким иммунитетом к коронавирусу — и сильно удивились

Исследование по выяснению связи между способностью организма выработать защитные белки и возрастом пациента дало парадоксальный результат.

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Как сообщает портал bloknot.ru , ученые из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения Фуданьского университета пришли к выводу, что люди пожилого возраста (от 60 до 85 лет) обладают самым стойким иммунитетом к новой инфекции. Результаты исследования были изложены в научной статье и касались анализа крови людей на содержание в ней нейтрализующих антител. Для изучения брали анализ у пациентов с умеренными клиническими проявлениями коронавируса.

Выработка антител наблюдалась у большинства пациентов разных возрастов, однако большего всего антител было выявлено в группе людей старше 60 лет, переболевших коронавирусом. «По сравнению с молодыми испытуемыми больные среднего и старшего возраста имели более высокие титры антител», — цитируют «Известия» данные из статьи.

Результат оказался парадоксальным, поскольку обычно считается, что именно людей старше 65 лет стоит особенно оберегать и большое количество смертей зафиксировано как раз среди этой возрастной группы. Впрочем, поразмыслив, они нашли объяснение такому странному результату. Дело в том, что именно у этой возрастной категории подключаются все защитные силы для борьбы с болезнью, и сильные иммунные реакции создают возможность противостоять вирусу.

Ученые считают, что эти данные могут помочь при отборе доноров плазмы для создания эффективной вакцины против коронавируса. Исследователи не исключают того, что именно высокий уровень нейтрализующих антител помогает части пациентов из этой возрастной группы подавить воспаление и не умереть от выхода иммунной системы организма из-под контроля. Хотя соглашаются, что окончательные выводы рано делать, необходимо более глубокое изучение теории.