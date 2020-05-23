Польша смягчила карантин для сезонных работников из Беларуси и Украины. Они смогут начинать работу с первого дня пребывания в стране, сообщил министр сельского хозяйств Ян Кшиштоф Ардановский.

Фото: polsha24.com

Для приезжих разработаны специальные санитарные процедуры, отмечает «Радио Польша» .

«Главный санитарный инспектор представил рекомендации, определяющие способ пребывания работников в хозяйствах, отдельные входы, санитарные узлы, ограничение контактов до минимума, распределение работников на меньшие группы, чтобы минимизировать риск. В случае заболевания кого-то из членов группы, только эту группу мы назначаем к госпитализации и исключаем из труда», – сказал министр.

Вновь прибывшие сотрудники будут проходить тесты на наличие коронавируса — платить за это должны фермы.

«Это также отвечает интересам фермеров, которые приглашают работников. Ведь работники, собирая урожаи, обеспечивают доходы фермерам. Бюджетная поддержка ЕС запрещена – это недопустимая государственная помощь. Мы не можем за счет бюджета покрывать иностранцам затраты на эти тесты», – сказал польский министр.

Министр сельского хозяйства призвал поляков, оставшихся без работы, рассмотреть возможность сезонной работы в сельскохозяйственной отрасли.

Как известно, в Польше, как и в других странах Европы, из-за коронавируса возникла нехватка рук на сезонных работах.