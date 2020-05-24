Фронтальная система с Запада Европы накрыла Беларусь

/ Общество
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На погоду Беларуси сегодня окажет влияние фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно на западе страны пройдут дожди (в некоторых районах прогремят грозы).

Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах прогнозируется следующей:

  • Брест +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Витебск +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +15..+17°C (без осадков);
  • Гродно +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Могилев +15..+17°C (без осадков);
  • Минск +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%, вечером — 30-40%).

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Тэги: погода

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