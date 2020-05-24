Депутат Верховной рады Украины найден застреленным

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Член группы «Доверие» в Верховной раде Украины, сопредседатель партии «Наш край» Валерий Давиденко найден застреленным.

Как сообщил на своей странице в соцсети замглавы МВД Антон Геращенко, тело нардепа со «смертельным огнестрельным ранением головы» было обнаружено «в Киеве, в собственном офисе, в туалете».

Валерий Давиденко был избран на Черниговщине по 208-му мажоритарному округу, являлся членом парламентского комитета по вопросам экономического развития.
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Тэги: Верховная Рада Украина Персона: Валерий Давиденко Антон Геращенко Город: Киев

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