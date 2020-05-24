Венедиктов: Россия будет рада, если Лукашенко проиграет выборы
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что у руководства России будет повод для праздника, если Александр Лукашенко проиграет выборы.
В эфире программы «Будем наблюдать» он ответил на вопрос слушателя: «Примет ли Россия поражение Лукашенко?»
«Со счастьем», — ответил Венедиктов. И добавил: «С салютом и парадом. Вот, кстати, повод для парада».
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