Венедиктов: Россия будет рада, если Лукашенко проиграет выборы

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что у руководства России будет повод для праздника, если Александр Лукашенко проиграет выборы.

В эфире программы «Будем наблюдать» он ответил на вопрос слушателя: «Примет ли Россия поражение Лукашенко?»

«Со счастьем», — ответил Венедиктов. И добавил: «С салютом и парадом. Вот, кстати, повод для парада».

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Главное о выборах в Беларуси:

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: президентские выборы-2020 Беларусь-Россия Персона: Алексей Венедиктов

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