Венедиктов: Россия будет рада, если Лукашенко проиграет выборы

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что у руководства России будет повод для праздника, если Александр Лукашенко проиграет выборы.

В эфире программы «Будем наблюдать» он ответил на вопрос слушателя: «Примет ли Россия поражение Лукашенко?»

«Со счастьем», — ответил Венедиктов. И добавил: «С салютом и парадом. Вот, кстати, повод для парада».

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о выборах в Беларуси: