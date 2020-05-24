Белорусский чемпионат продолжается на фоне пандемии коронавируса

Чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги продолжается несмотря на то, что в некоторых клубах зафиксированы случаи заболеваний COVID-19.

Фото ФК «Шахтер»

Результаты десятого тура:

«Динамо-Брест» — БАТЭ — 1:3;

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1;

«Славия» — «Слуцк» — 1:1;

«Шахтер» — «Белшина» — 4:0;

«Слуцк» — «Рух» — 1:1;

«Ислочь» — «Энергетик-БГУ» — 1:2;

«Витебск» — «Динамо-Минск» — 1:1.

Турнирная таблица выглядит теперь так:

БАТЭ — 22 очка (после 10 игр); Энергетик-БГУ — 21 (10); Торпедо-БелАЗ — 18 (10); Шахтер — 18 (10); Слуцк — 17 (10); Ислочь — 15 (10); Рух — 14 (10); Витебск — 13 (10); Динамо (Бр) — 13 (10); Динамо (Мн) — 13 (10); Славия — 12 (10); Городея — 12 (10); Неман — 11 (9); Минск — 10 (8); Смолевичи — 4 (9); Белшина — 3 (10).

11-й тур запланирован на 29-31 мая.

Напомним, сегодня в минске на стадионе «Динамо» пройдет финал Кубка страны. Трофей разыграют БАТЭ и «Динамо-Брест»