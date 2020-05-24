Белорусский чемпионат продолжается на фоне пандемии коронавируса

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Чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги продолжается несмотря на то, что в некоторых клубах зафиксированы случаи заболеваний COVID-19.

Фото ФК «Шахтер»

Результаты десятого тура:

  • «Динамо-Брест» — БАТЭ — 1:3;
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1;
  • «Славия» — «Слуцк» — 1:1;
  • «Шахтер» — «Белшина» — 4:0;
  • «Слуцк» — «Рух» — 1:1;
  • «Ислочь» — «Энергетик-БГУ» — 1:2;
  • «Витебск» — «Динамо-Минск» — 1:1.

Турнирная таблица выглядит теперь так:

  1. БАТЭ — 22 очка (после 10 игр);
  2. Энергетик-БГУ — 21 (10);
  3. Торпедо-БелАЗ — 18 (10);
  4. Шахтер — 18 (10);
  5. Слуцк — 17 (10);
  6. Ислочь — 15 (10);
  7. Рух — 14 (10);
  8. Витебск — 13 (10);
  9. Динамо (Бр) — 13 (10);
  10. Динамо (Мн) — 13 (10);
  11. Славия — 12 (10);
  12. Городея — 12 (10);
  13. Неман —  11 (9);
  14. Минск — 10 (8);
  15. Смолевичи — 4 (9);
  16. Белшина — 3 (10).

11-й тур запланирован на 29-31 мая.

Напомним, сегодня в минске на стадионе «Динамо» пройдет финал Кубка страны. Трофей разыграют БАТЭ и «Динамо-Брест»
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Тэги: футбол-Беларусь

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