Белорусский чемпионат продолжается на фоне пандемии коронавируса
Чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги продолжается несмотря на то, что в некоторых клубах зафиксированы случаи заболеваний COVID-19.
Результаты десятого тура:
- «Динамо-Брест» — БАТЭ — 1:3;
- «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1;
- «Славия» — «Слуцк» — 1:1;
- «Шахтер» — «Белшина» — 4:0;
- «Слуцк» — «Рух» — 1:1;
- «Ислочь» — «Энергетик-БГУ» — 1:2;
- «Витебск» — «Динамо-Минск» — 1:1.
Турнирная таблица выглядит теперь так:
- БАТЭ — 22 очка (после 10 игр);
- Энергетик-БГУ — 21 (10);
- Торпедо-БелАЗ — 18 (10);
- Шахтер — 18 (10);
- Слуцк — 17 (10);
- Ислочь — 15 (10);
- Рух — 14 (10);
- Витебск — 13 (10);
- Динамо (Бр) — 13 (10);
- Динамо (Мн) — 13 (10);
- Славия — 12 (10);
- Городея — 12 (10);
- Неман — 11 (9);
- Минск — 10 (8);
- Смолевичи — 4 (9);
- Белшина — 3 (10).
11-й тур запланирован на 29-31 мая.
Напомним, сегодня в минске на стадионе «Динамо» пройдет финал Кубка страны. Трофей разыграют БАТЭ и «Динамо-Брест»