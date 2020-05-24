Где ГАИ расставила ловушки
В последний день недели Госавтоинспекция расставила ловушки на лихачей.
В ряде мест на дорогах страны появятся мобильные датчики контроля скорости:
- Брест (Варшавское шоссе, 37);
- Брест (улица Пионерская, 50);
- Брест (проспект Машерова, 67);
- Барановичи (улица Тельмана, 82);
- Гродно (улица Поповича);
- Лида (проспект Победы);
- трасса М6 Минск — Гродно — граница Польши (Гродненский район);
- дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (Гродненский район).
ГАИ Минска в мае установит мобильные датчики в
Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
Кроме этого дорожная милиция Гомельской области проведет массированную отработку трассы М5 Гомель — Минск, используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль.