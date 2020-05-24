Гродненские таможенники задержали крупную партию контрабандных роз

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Во время таможенной проверки в пункте пропуска «Бенякони» (белорусско-литовская граница) была обнаружена крупная партия контрабандных роз.

Одна из попыток незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции пресечена недавно гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Бенякони».

«В транспортном средстве литовской фирмы-перевозчика фактически перемещалось на 13,5 тыс. роз больше, чем было заявлено в документах. С начала мая это уже пятый факт, выявленный на данном участке белорусско-литовской границы», — сообщили в Гродненской таможне.
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Тэги: контрабанда цветы

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