Во время сельхозработ 23 мая сгорели два комбайна

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Два кормоуборочного комбайна КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» сгорели во время сельскохозяйственных работ в Малоритском и Свислочском районах.

Как сообщили в МЧС, сначала комбайн загорелся в поле возле деревни Збураж (повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие комбайна).

Через несколько часов аналогичное происшествие случилось в поле у деревни Новосады (повреждены кабина, моторный отсек, три колеса и лакокрасочное покрытие).

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Тэги: пожар сгорел комбайн Город: Малорита Свислочь

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