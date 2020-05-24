Во время сельхозработ 23 мая сгорели два комбайна

Два кормоуборочного комбайна КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» сгорели во время сельскохозяйственных работ в Малоритском и Свислочском районах.

Как сообщили в МЧС, сначала комбайн загорелся в поле возле деревни Збураж (повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие комбайна).

Через несколько часов аналогичное происшествие случилось в поле у деревни Новосады (повреждены кабина, моторный отсек, три колеса и лакокрасочное покрытие).