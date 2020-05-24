Уже 199 человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Беларуси с начала пандемии

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 36 198, скончалось 199 человек, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерли еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 954, или на 2,6% (в предыдущие сутки был 941 новый случай и четыре смерти). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 14 155 пациентов (+627 за сутки). Всего проведено 450 627 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — 16 тыс. исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Брифинги для журналистов министерство не проводило уже четыре недели.