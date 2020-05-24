Активисты кампании против аккумуляторного завода в Бресте намерены обратиться в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции
В Бресте на площади Ленина 24 мая около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
Как сообщает БелаПАН, несмотря на дождь, на площадь пришло порядка 80 человек.
Пришедшие, в частности, обсуждали направленное в мае сообщение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции.
В нем Минприроды разъясняет свою позицию относительно ситуации вокруг строительства аккумуляторного завода и задержания активистов.
Минприроды является органом, ответственным за соблюдение Беларусью Орхусской конвенции.
Как сообщил
«Реальная картина иная. Фактически на все обращения мы получаем отписки. На встречах чиновники игнорируют нарушения, выявленные активистами при реализации проекта по строительству завода, — дополнил Бекалюк. — Нас вынудили по воскресеньям приходить на площадь, так как местная власть под различными предлогами запрещает заявленные нами акции против аккумуляторного завода».
По мнению правозащитника Романа Кисляка, задержания противников завода неправомерны и грубо нарушают их гражданские права.
«Люди должны иметь реальную возможность выражать свое мнение. Это предусмотрено Конституцией нашей страны и Международным пактом о гражданских и политических правах, который ратифицирован Беларусью», — заявил правозащитник.
По словам Беклюка, в ближайшее время активисты намерены проинформировать Комитет по соблюдению Орхусской конвенции о реальном положении дел со строительством аккумуляторного завода и задержанием противников этого предприятия.