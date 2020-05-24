Активисты кампании против аккумуляторного завода в Бресте намерены обратиться в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции

В Бресте на площади Ленина 24 мая около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Как сообщает БелаПАН, несмотря на дождь, на площадь пришло порядка 80 человек.

Фото из архива b-g.by

Пришедшие, в частности, обсуждали направленное в мае сообщение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции.

В нем Минприроды разъясняет свою позицию относительно ситуации вокруг строительства аккумуляторного завода и задержания активистов.

Минприроды является органом, ответственным за соблюдение Беларусью Орхусской конвенции.

Как сообщил БелаПАН один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, в этом письме Минприроды представило ситуацию в выгодном для себя свете.

«Реальная картина иная. Фактически на все обращения мы получаем отписки. На встречах чиновники игнорируют нарушения, выявленные активистами при реализации проекта по строительству завода, — дополнил Бекалюк. — Нас вынудили по воскресеньям приходить на площадь, так как местная власть под различными предлогами запрещает заявленные нами акции против аккумуляторного завода».

По мнению правозащитника Романа Кисляка, задержания противников завода неправомерны и грубо нарушают их гражданские права.

«Люди должны иметь реальную возможность выражать свое мнение. Это предусмотрено Конституцией нашей страны и Международным пактом о гражданских и политических правах, который ратифицирован Беларусью», — заявил правозащитник.

По словам Беклюка, в ближайшее время активисты намерены проинформировать Комитет по соблюдению Орхусской конвенции о реальном положении дел со строительством аккумуляторного завода и задержанием противников этого предприятия.