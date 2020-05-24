Чрезвычайная ситуация на станции метро «Восток» ликвидирована. Пострадавших нет

Первая линия минского метро продолжает работу в нормальном режиме после чрезвычайной ситуации на станции метро «Восток».

Примерно в 13:20 в МЧС поступило сообщение о задымлении в тоннеле у станции «Восток». К месту происшествия выехало, по подсчетам очевидцем, 18 автомобилей службы спасения и несколько машин скорой помощи.

На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание электропроводки в одном из служебных помещений в тоннеле.

Как сообщает МЧС, эвакуация не проводилась, остановки движения не было. В тоже время машинисты проездов первой линии сообщали пассажирам, что станцию «Восток» состав будет проезжать без остановки, а сама станция закрыта на высадку и посадку.

Также в МЧС пояснили, что большое количество техники, прибывшей на вызов, обусловлено сложностью объекта. «Техника высылается автоматом согласно номеру вызова, и если ничего серьезного не происходит, то автомобили возвращаются в подразделения», — говорится в сообщении МЧС.