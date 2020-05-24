За месяц военные химики провели дезинфекцию около 100 объектов

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Военнослужащие сводного батальона радиологической, химической и биологической (РХБ) защиты с 21 апреля для минимизации распространения COVID-19 провели дезинфекционные работы на общей площади 740 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Минобороны.

В том числе проведена обработка 71 учреждения здравоохранения, 9 объектов образования, 12 объектов МВД, а также трех предприятий и объектов соцзащиты. Проводилась дезинфекция на ряде объектов Вооруженных сил. Кроме того, за данный период обработано 317 автомобилей скорой медицинской помощи.

На этой неделе военные химики провели обработку Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) — территории предприятия, внутренних помещений и производственных цехов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: РХБ дезинфекция коронавирус COVID-19

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