Велосипедист погиб под колесами трактора в Пружанском районе

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ДТП с участием трактора и велосипедиста случилось рано утром 24 мая в Пружанском районе.

Примерно без пятнадцати восемь трактор с полуприцепом подъезжал к одному из сельхозпредприятий и совершил наезд на велосипедиста.

От полученных телесных повреждений 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении 55-летнего тракториста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает Следственный комитет.

В этом месяце это не первая гибель велосипедистов на дорогах страны.

Так, днем 5 мая в Петриковском районе грузовой микроавтобус насмерть сбил 65-летнего мужчину, ехавшего в попутном направлении. Похожее ДТП случилось в ночь на 21 мая в Ганцевичах — погиб 54-летний местный житель, водитель скрылся с места аварии, но вскоре был найден.
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Тэги: ДТП велосипедист Город: Пружаны

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