Статкевича могут оштрафовать за возложение цветов к братской могиле советских солдат

На Николая Статкевича составлен протокол об административном правонарушении за несанкционированную акцию, к которой приравняли возложение цветов 8 мая к памятнику советским солдатам на Военном кладбище.

«Я, наверное, совершил что-то ужасное для этой власти, — заявил Статкевич 24 мая на предвыборном пикете у Комаровского рынка. — 8 мая я взял цветы и пришел своими друзьями на Военное кладбище. Я положил эти цветы к братской могиле советских солдат, которые пали при освобождении Минска. Я совершаю это преступление каждый год, получается, с 1992 года. 8 мая, когда еще нет лязга техники этих парадов, мы по нашему древнему славянскому, белорусскому, христианскому обычаю приходим к могилам, чтобы склонить голову в память о тех, кто спас нас, чтобы арийская «нация господ» нас не сделала неполноценной расой рабов. И вот в этом году меня делают за это преступником».

Политик обратился к сотрудникам Советского РУВД, откуда его уведомили о начатом в отношении него административном процессе: «Вы что, полицаи что ли? Хуже полицаев?»

«Я обращаюсь к людям в погонах, не называю их офицерами, потому что убедился, как легко они лгут. Вы же тоже дети этой земли, ваши деды и прадеды были убиты и тоже лежат под такими памятниками. Что же вы творите, кто вы после этого? Вы делаете нас преступниками за то, что мы положили цветы туда, где, может быть, лежат ваши деды. Хуже бандитов только холуи бандитов. Не будьте холуями», — призвал милиционеров Статкевич, сообщает БелаПАН.