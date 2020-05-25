Ректор медуниверситета: пока по коронавирусу много неясного

После изучения течения COVID-19 меняются подходы к лечению коронавирусной инфекциии, заявил ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Сикорский.

По его словам, БГМУ участвует в онлайн-конференциях и научных симпозиумах, использует опыт иностранных партнеров, в вузе изучают течение коронавирусной инфекции и вырабатывают методы более эффективного ее лечения.

«Если раньше мы думали, что это только проблемы легочной ткани, то сегодня мы знаем, что это и проблемы эндотелиальной функции (внутренних поверхностей сосудов и сердечных полостей), гиперкоагуляции (снижения способности крови сворачиваться). И совершенно по-другому смотрим на патогенез (механизм зарождения и развития болезни) и, естественно, на подходы к лечению этой не совсем простой инфекции», — сказал Сикорский 24 мая в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ .

Пока, добавил он, по коронавирусу «много неясного, будет много открытий».

Ректор также сообщил, что до пандемии примерно тысяча студентов БГМУ работали в учреждениях здравоохранения Минска. «Когда случилась эта ситуация, мы попросили наших студентов, обратились через штаб трудовых дел. На сегодняшний день, наверное, нет ни одной клиники, где бы не работали наши студенты», — сказал Сикорский.

При этом, отметил ректор, они равны в правах со штатными работниками больниц и могут рассчитывать на подобное материальное стимулирование.

«На них распространяются все те же льготы, которые распространяются на всех медработников, которые работают с коронавирусом. Ну и, кроме того, в условиях нашего университета мы тоже стараемся поддерживать как морально, так и материально эту группу студентов. Потому что за этими нашими студентами, выпускниками — будущее», — заявил Анатолий Сикорский.

Что касается преподавателей медицинского вуза, то, по его словам, они сейчас не только активно помогают здравоохранению, но и занимаются научными исследованиями. И это не только инфекционисты. Другие кафедры, начиная от терапии, хирургии, изучают особенности состояний у пациентов, которые переносят инфекцию, добавил ректор БГМУ.